Госрегистратор принял решение о регистрации права собственности на два земельных участка по частному обществу.

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В Винницкой области будут судить государственного регистратора по обвинению в махинациях с землями территориального общества. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

«Должностное лицо обвиняется в том, что, осуществляя профессиональную деятельность государственного регистратора – действуя от имени государства, злоупотребляя своими полномочиями, с целью получения неправомерной выгоды, действуя в интересах других лиц, осознавая, что предоставленные ему директором общества с ограниченной ответственностью документы (решения городского совета ) являются поддельными, действуя вопреки требованиям действующего законодательства, неправомерно использовал предоставленные ему полномочия и принял решение о регистрации права собственности на два земельных участка, принадлежащих Винницкому городскому совету, за частным обществом», — говорится в сообщении.

Таким образом, земельные участки общей стоимостью 1,8 млн. грн выбыли из владения территориальной громады г. Винницы в лице Винницкого городского совета.

За вмешательство прокуратуры указанные земельные участки возвращены в коммунальную собственность.

В случае доказательства виновности в совершении инкриминируемых преступлений перед судом мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

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