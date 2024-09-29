Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом из-за высказываний о зрителях фильма «Зеленая граница»

Центр мониторинга обвиняет президента в оскорбительных высказываниях в отношении граждан.

Источник фото: BBC

Президент Польши Анджей Дуда оказался в центре судебного процесса из-за своих высказываний о зрителях фильма Агнешки Холланд «Зеленая граница». Как сообщает Fakt, Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения обвинил Дуду в оскорблении граждан страны.

Претензии вызваны словами Дуды, который, комментируя реакцию на фильм, заявил: «в кинотеатре сидят только свиньи». По мнению организации, это нарушает права граждан, и первое судебное слушание по делу состоится 24 октября 2025 года в Варшаве.

Фильм «Зеленая граница» рассказывает о беженцах с Ближнего Востока и Африки, которые пытаются пересечь границу между Беларусью и Польшей, а также показывает, как белорусская пропаганда обещает мигрантам легкий проход в ЕС.

Президент, комментируя фильм, отметил, что польские пограничники выполняют свою работу ради безопасности страны. Он также утверждал, что его слова были лишь цитатой и ссылался на «закон о цитировании».

Адвокат, который комментировал ситуацию, отметил беспрецедентный характер дела. Если суд признает нарушение прав, возможным следствием может быть публичное извинение или компенсация.

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