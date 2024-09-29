Украинские дроны уничтожили арсенал «Котлубань» в рф с иранскими ракетами

Силы обороны Украины уничтожили боеприпасы и иранские ракеты.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

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Украинские беспилотники успешно атаковали военный арсенал «Котлубань» в Волгоградской области россии. Как сообщил Генштаб ВСУ, удар был нанесен в ночь на 29 сентября.

По имеющейся информации, к арсеналу накануне прибыл эшелон с иранскими ракетами. Несмотря на плотное прикрытие системами радиоэлектронной борьбы и ПВО, Силы обороны Украины выполнили боевую задачу. В результате удара на территории арсенала начался пожар, а боеприпасы начали детонировать.

Операция была проведена при участии подразделений беспилотных систем, Сил специальных операций, Главного управления разведки Минобороны и СБУ.

«Силы обороны продолжают подрывать военный потенциал врага. Дальше будет... Слава Украине!», - отметили в Генштабе.

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