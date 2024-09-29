Українські дрони знищили арсенал «Котлубань» у рф із іранськими ракетами

Сили оборони України знищили боєприпаси та іранські ракети.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські безпілотники успішно атакували військовий арсенал «Котлубань» у Волгоградській області росії. Як повідомив Генштаб ЗСУ, удар був завданий у ніч на 29 вересня.

За наявною інформацією, до арсеналу напередодні прибув ешелон з іранськими ракетами. Незважаючи на щільне прикриття системами радіоелектронної боротьби та ППО, Сили оборони України виконали бойове завдання. Унаслідок удару на території арсеналу почалася пожежа, а боєприпаси почали детонувати.

Операція була проведена за участі підрозділів безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки Міноборони та СБУ.

«Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога. Далі буде… Слава Україні!», — зазначили в Генштабі.

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