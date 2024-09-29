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Данія виділить Україні 629 млн доларів на закупівлю українського озброєння

16:21, 29 вересня 2024
Данія виділить 4,2 млрд крон на підтримку української оборонної промисловості.
Данія виділить Україні 629 млн доларів на закупівлю українського озброєння
Фото з відкритих джерел
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Данія надасть Україні близько 4,2 млрд данських крон (приблизно 629 млн доларів) для закупівлі озброєння, виробленого українською оборонною промисловістю. Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, інформує пресслужба Міністерства оборони.

«Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Тому я дуже радий, що Данія погодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо найкращим чином використати 4,2 млрд данських крон, які надають ЄС і Данія» — зазначив Поульсен.

Фінансування включає 1,3 млрд крон від данського уряду та 2,9 млрд крон із заморожених російських активів, які Данія використає від імені ЄС.

Поульсен додав, що Данія є першою країною, яка підтримує закупівлі зброї безпосередньо з української оборонної промисловості. Крім того, він нагадав про успішний пілотний проєкт, у межах якого Україна отримала 18 артилерійських снарядів українського виробництва.

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