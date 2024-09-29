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Дания выделит Украине 629 млн долларов на закупку украинского вооружения

16:21, 29 сентября 2024
Дания выделит 4,2 млрд крон на поддержку украинской оборонной промышленности.
Дания выделит Украине 629 млн долларов на закупку украинского вооружения
Фото из открытых источников
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Дания предоставит Украине около 4,2 млрд датских крон (примерно 629 млн долларов) для закупки вооружения, произведенного украинской оборонной промышленностью. Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, информирует пресс-служба Министерства обороны.

«Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми возможными способами. Поэтому я очень рад, что Дания согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем наилучшим образом использовать 4,2 млрд датских крон, которые предоставляют ЕС и Дания», - отметил Поульсен.

Финансирование включает 1,3 млрд крон от датского правительства и 2,9 млрд крон из замороженных российских активов, которые Дания использует от имени ЕС.

Поульсен добавил, что Дания является первой страной, которая поддерживает закупки оружия непосредственно из украинской оборонной промышленности. Кроме того, он напомнил об успешном пилотном проекте, в рамках которого Украина получила 18 артиллерийских снарядов украинского производства.

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