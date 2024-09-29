Российские дипломаты запустили фейк о сбитом украинском F-16

Старое фото американского самолета россияне выдали за украинский F-16.

Источник фото: Spravdi

Российское посольство в Южно-Африканской Республике снова попало в скандал из-за распространения дезинформации. Дипломаты опубликовали в сети X (ранее Twitter) фото якобы сбитого украинского истребителя F-16, о чем сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

На самом деле, как отмечает издание Newsweek, на снимке был американский самолет, разбившийся еще в 2019 году. Российская сторона отредактировала фото, добавив украинскую символику на хвост самолета.

Позже пророссийские источники также распространили ложную информацию о появлении мурала с «потерянным» истребителем возле Пентагона в Арлингтоне, якобы вызывая возмущение американских налогоплательщиков. Это сообщение также оказалось фейком, как информирует StopFake.

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