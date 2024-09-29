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В Раде считают, что США отменят ограничения для Украины на удары по территории рф дальнобойным оружием, вероятно, после выборов

15:45, 29 сентября 2024
Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев указал, что решение США об отмене ограничений для Украины на удары по россии дальнобойными ракетами все еще «на столе».
В Раде считают, что США отменят ограничения для Украины на удары по территории рф дальнобойным оружием, вероятно, после выборов
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Соединенные Штаты Америки, вероятно, могут принять решение об отмене ограничений для Украины на удары по территории рф дальнобойным вооружением после выборов президента США. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Рады по национальной безопасности и обороне Совета Егор Чернев в эфире телемарафона.

По его словам, в США «подавали сигналы» по поводу такого разрешения, однако во время визита Президента Украины Владимира Зеленского этого не произошло.

«Все равно это разрешение все еще «на столе». То есть его не исключают как вообще неприемлемый. Почему будет это решение до выборов? Я не уверен. После выборов — вероятно», — добавил нардеп.

Он отметил, что на решение США могли повлиять многие факторы, в том числе и недавняя информация о сотрудничестве рф с Ираном.

Ранее сообщалось, что длительный отказ США от ударов дальнобойными ракетами вглубь рф усилил споры между союзниками.

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