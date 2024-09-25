Практика судів
  1. У світі

Тривала відмова США від ударів далекобійними ракетами вглиб рф посилила суперечки між союзниками — The Washington Post

10:53, 25 вересня 2024
Дебати щодо використання боєприпасів дальньої дії для ураження стратегічних цілей в рф загострили розбіжності між союзниками.
Тривала відмова США від ударів далекобійними ракетами вглиб рф посилила суперечки між союзниками — The Washington Post
Джерело фото: Державний Департамент США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тривала відмова Сполучених Штатів пом’якшити обмеження на використання Україною західних ракет для глибших ударів по російській території загострила розбіжності між союзниками — Київ обурений черговою невдачею в спробах уповільнити рф, тоді як найбільший союзник України зважає на можливу реакцію москви. Про це пише Washington Post.

Останній запит Києва — полягає в отриманні дозволу на використання американських ракетних систем ATACMS та інших боєприпасів дальньої дії для ураження стратегічних цілей на території рф, зокрема аеродромів.

Цей запит буде озвучений Президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі з президентом Джо Байденом у Вашингтоні.

У Вашингтоні триває обговорення, яке розділяє адміністрацію Байдена та Конгрес. Партнери США в Європі збентежені, деякі з яких публічно заявили, що виступають за надання дозволу на нові транскордонні удари з використанням їхніх ракет.

Зазначається, що журналісти Washington Post опитали більше десятка офіційних осіб в Україні, країнах-членах НАТО, а також в адміністрації Байдена та Конгресі, щоб оцінити «температуру гострих дебатів».

Американські чиновники стверджують, що не бачать причин для зміни своєї позиції, хоча українці вже звикли до того, що їхні запити на озброєння, такі як танки та ракети великої дальності, спочатку відхиляли, а потім все ж таки давали згоду.

Київ вважає, що росіяни мають більш рішучих союзників, ніж Україна.

Під час зустрічі Зеленського з Байденом українська делегація прагне представити план перемоги, як можливість для Байдена залишити посаду зі спадщиною того, що він допоміг Україні перемогти у розв’язаній росією війні.

Американські чиновники стверджують, що запаси ATACMS обмежені, і відкриття російської території для ударів матиме обмежений вплив на поле бою.

Але європейські військові посадовці та дипломати категорично не погоджувалися з тим, що дозвіл ударів більшої дальності по росії матиме лише обмежений вплив, і засудили політику відмови зняти обмеження на західну зброю.

Один український посадовець припустив, що новий американський аргумент про недостатню ефективність транскордонних ударів, ймовірно, виник, «тому що попереднє виправдання більше не працює».

Тим не менш, в адміністрації є розбіжності: навіть після того, як міністр оборони Ллойд Остін чітко заявив про свою тверду позицію проти послаблення правил щодо ударів ATACMS, держсекретар Ентоні Блінкен цього місяця під час візиту до Києва зазначив, що він відкритий до українських аргументів.

За словами офіційних осіб, ця дискусія триває, а члени Ради національної безпеки намагаються врегулювати розбіжності між Міністерством оборони та Державним департаментом.

Деякі європейські країни також підтримують запит України до США про зняття обмежень.

Хоча українські посадовці вдячні за іноземну військову допомогу, вони підкреслюють, що українці платять найвищу ціну, і будь-які зволікання із застосуванням зброї коштують життя. Вони закликають до рішучих дій і вважають, що настав час ухвалювати рішення, оскільки балансування є побічним продуктом управління кризою, а не гарною стратегією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конгрес США прибрав із бюджету норму про продовження президентських повноважень за програмою відправки Україні зброї зі складів США – Олександра Устінова

Білий дім працює над планом «Б» щодо забезпечення військової допомоги Україні.

Інформацію про стан здоров’я призовників і військовозобов’язаних будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг»

З інформації про результати медоглядів з метою визначення придатності призовників, військовозобов'язаних, резервістів фактично знімаються гарантії медичної таємниці – її автоматично передаватимуть до Реєстру «Оберіг».

Якщо штраф за неявку за повісткою сплатить 100 тисяч громадян, це дасть до бюджету від 1,7 млрд до 2,55 млрд грн

Чи можна штрафами за неявку за повісткою до ТЦК поповнити бюджет.

Кабмін вніс зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

Зокрема, доповнено Порядок новими нормами, що визначають тривалість операційного дня для реєстрації податкових накладних чи розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та запроваджено механізм скасування реєстрації податкових накладних.

Микола Княжицький вважає, що у бюджеті 2025 року треба передбачити кошти на міністерство єдності і зв'язки з діаспорою

Депутат Микола Княжицький поцікавився в уряду, чому в проекті бюджету на 2025 рік немає коштів на міністерство єдності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду