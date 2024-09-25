Длительный отказ США от ударов дальнобойными ракетами вглубь рф усилил споры между союзниками – The Washington Post

Дебаты по использованию боеприпасов дальнего действия для поражения стратегических целей в рф обострили разногласия между союзниками.

Источник фото: Государственный Департамент США

Продолжительный отказ Соединенных Штатов смягчить ограничения на использование Украиной западных ракет для более глубоких ударов по российской территории обострил разногласия между союзниками — Киев возмущен очередной неудачей в попытках замедлить рф, в то время как крупнейший союзник Украины учитывает возможную реакцию москвы. Об этом пишет Washington Post.

Последний запрос Киева – состоит в получении разрешения на использование американских ракетных систем ATACMS и других боеприпасов дальнего действия для поражения стратегических целей на территории рф, в частности аэродромов.

Этот запрос будет озвучен Президентом Владимиром Зеленским во время встречи с президентом Джо Байденом в Вашингтоне.

В Вашингтоне идет обсуждение, которое разделяет администрацию Байдена и Конгресс. Партнеры США в Европе озадачены, некоторые из которых публично заявили, что выступают за предоставление разрешения на новые трансграничные удары с использованием их ракет.

Отмечается, что журналисты Washington Post опросили более десяти официальных лиц в Украине, странах-членах НАТО, а также в администрации Байдена и Конгрессе, чтобы оценить «температуру острых дебатов».

Американские чиновники утверждают, что не видят причин для изменения своей позиции, хотя украинцы уже привыкли к тому, что их запросы на вооружение, такие как танки и ракеты большой дальности сначала отклоняли, а потом все же давали согласие.

Киев считает, что россияне имеют более решительных союзников, чем Украина.

Во время встречи Зеленского с Байденом украинская делегация стремится представить план победы как возможность для Байдена покинуть пост с наследием того, что он помог Украине победить в развязанной россией войне.

Американские чиновники утверждают, что запасы ATACMS ограничены, и открытие российской территории для ударов окажет ограниченное влияние на поле боя.

Но европейские военные чиновники и дипломаты категорически не соглашались с тем, что разрешение ударов большей дальности по россии будет иметь лишь ограниченное влияние и осудили политику отказа снять ограничения на западное оружие.

Одно украинское должностное лицо предположило, что новый американский аргумент о недостаточной эффективности трансграничных ударов, вероятно, возник, «потому что предыдущее оправдание больше не работает».

Тем не менее, у администрации есть разногласия: даже после того, как министр обороны Ллойд Остин четко заявил о своей жесткой позиции против ослабления правил по ударам ATACMS, госсекретарь Энтони Блинкен в этом месяце во время визита в Киев отметил, что он открыт к украинским аргументам.

По словам официальных лиц, эта дискуссия продолжается, а члены Совета национальной безопасности пытаются урегулировать разногласия между Министерством обороны и Государственным департаментом.

Некоторые европейские страны также поддерживают запрос Украины к США о снятии ограничений.

Хотя украинские должностные лица благодарны за иностранную военную помощь, они подчеркивают, что украинцы платят самую высокую цену, и любые промедления с применением оружия стоят жизни. Они призывают к решительным действиям и считают, что пора принимать решения, поскольку балансирование является побочным продуктом управления кризисом, а не хорошей стратегией.

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