На какой срок может быть продлена налоговая проверка – ответ ГНС

Продление сроков проведения документальных проверок осуществляется по приказу руководителя органа ГНС, осуществляющего или возглавляющего такую ​​проверку.

Главное управление ГНС в Тернопольской области напомнило о сроках, когда контролирующий орган уведомляет налогоплательщика о продлении сроков проведения документальной проверки.

Продление сроков проведения документальных (плановых и внеплановых) проверок осуществляется согласно ст. 82 НКУ по приказу руководителя (заместителя руководителя или уполномоченного лица) органа ГНС, осуществляющего или возглавляющего такую ​​проверку.

Продление сроков проведения проверок возможно по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа не более чем на 15 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – не более чем на 5 рабочих дней, других налогоплательщиков – не более как на 10 рабочих дней.

Продление сроков проведения проверок возможно по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа не более чем на 10 рабочих дней для крупных налогоплательщиков, в отношении субъектов малого предпринимательства – не более чем на 2 рабочих дня, других налогоплательщиков – не более как на 5 рабочих дней.

Если во время проведения проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три рабочих дня до дня ее завершения или присланы в порядке, предусмотренном абзацем первым п. 44.7 НКУ, документы поступили в контролирующий орган менее чем за три рабочих дня до дня завершения проверки, проведение проверки могут быть дополнительно продлены сроков, установленных п. 82.2 НКУ, сроком три рабочих дня.

Порядок продления сроков проведения документальных и фактических проверок для контролирующих органов определен п. 1.2.4 подразд. 1.2 Методические рекомендации по порядку взаимодействия между подразделениями органов Государственной налоговой службы Украины при организации, проведении и реализации материалов проверок налогоплательщиков, утвержденных приказом ГНС от 04.09.2020 №470.

Условия и порядок допуска должностных лиц контролирующих органов для проведения документальных выездных проверок определены ст. 81 НКУ. Порядок переписки налогоплательщиков и контролирующих органов определен ст. 42 НКУ.

В то же время продолжение проведения проверки начинается в первый рабочий день за последним рабочим днем ​​проверки, указанным в направлении на проверку. Приказ о продолжении проверки выдается в процессе проведения проверки для недопущения перерыва между датой окончания проверки согласно первому направлению и дате продолжения проверки, указанной в соответствующем приказе, на основании докладной записки руководителя подразделения территориального органа ГНС/аппарата ГНС, который осуществлял (возглавлял) такую ​​проверку, с изложением оснований и причин необходимости такого продления.

Кроме того, при необходимости получения информации от иностранных государственных органов, проведения экспертизы и/или перевода на украинский язык документов, необходимых для исследования соответствия условий контролируемой операции принципу «вытянутой руки», срока проведения проверки по решению руководителя (заместителя руководителя) центрального органа исполнительной власти , реализующий государственную налоговую политику, может быть продлен на срок, не превышающий 12 месяцев.

В соответствии с требованиями второго абзаца п. 3 разд. IV «Порядка проведения проверки по вопросам соблюдения налогоплательщиком принципа «вытянутой руки»», утвержденного приказом Минфина от 10.03.2016 №344, приказ о продлении проверки издается в ходе проведения проверки для недопущения перерыва между датой окончания проверки и датой ее продления.

Копия приказа контролирующего органа о продолжении проверки соблюдения принципа «вытянутой руки» не позднее следующего рабочего дня после его оформления вручается налогоплательщику или его уполномоченному представителю под роспись или направляется налогоплательщику в порядке, определенном ст. 42 НКУ, с последующим возобновлением ее проведения на неиспользованный срок.

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