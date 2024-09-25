Боррель заявил, что поддержка Украины ЕС продолжится, независимо от того, что будут делать США

Накануне Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания он «выведет Соединенные Штаты из войны».

Источник фото: Рolitico и REUTERS/Brian Snyder

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет поддерживать Украину в сопротивлении российской агрессии, независимо от того, что будут делать США. Об этом он сказал после завершения Совбеза ООН, пишет «Европейская правда».

Накануне кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Америка «застряла» в войне рф против Украины, и только его победа позволит ей «выйти» оттуда.

О поддержке Боррель заявил в ответ на вопрос о возможном возвращении Трампа в Белый дом и его плане завершить войну.

«Я подожду, пока он снова будет сидеть в Белом доме, чтобы рассмотреть его предложения», – сказал Глава европейской дипломатии.

Боррель подчеркнул, что Трамп на данный момент – просто кандидат.

«Я не знаю, что будут делать или не будут делать американцы, США, новый президент... Но до сих пор поддержка Европейского Союза, военная, гражданская, экономическая, финансовая, гуманитарная – больше, чем от США. Более 100 миллиардов евро – это счет, который мы оплатили, из них 45 на военную поддержку. Конечно, это меньше, чем США, но это тоже важная цифра.

Мое сообщение четкое: пока украинцы желают сопротивляться, мы должны их поддерживать. Иначе мы допустим историческую ошибку», – заявил Боррель.

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