В Украине впервые зарегистрировали авторское право на произведения, созданные искусственным интеллектом.

В Украине впервые выдали свидетельство о регистрации авторского права произведениям, в которые включены изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом сообщает Украинский национальный офис интеллектуальной собственности.

Документ издали сборники изображений «Пасхальные открытки», где были использованы изображения, сгенерированные ИИ. Составительницей сборника является Маргарита Бойко.

Отмечается, что украинское законодательство наделяет авторско-правовой охраной только те изображения, которые создал человек. Если изображения созданы только с помощью искусственного интеллекта, авторское право не возникает. В то же время, закон «Об авторском праве и смежных правах» дает возможность определить права sui generis на такие изображения.

Кроме того, IP офис выдал свидетельства на детскую книгу и сборник стихов, проиллюстрированных ИИ-изображениями. Это детская книга Анны Хорольской «Очарованное приключение Руфуса» и сборник Андрея Ситникова «Стихи незаконченной войны».

«В настоящее время генеративный искусственный интеллект становится помощником при создании иллюстраций для разного рода произведений. При этом авторско-правовая охрана распространяется только на ту часть, созданную человеком», — отметила заместитель директора IP офиса Любовь Майданик.

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