В Україні вперше зареєстрували авторське право на твори, згенеровані штучним інтелектом

Документ видали збірці зображень «Великодні листівки», де були використані зображення, згенеровані штучним інтелектом.

В Україні вперше видали свідоцтво про реєстрацію авторського права творам, до яких включені зображення, згенеровані штучним інтелектом. Про це повідомляє Український національний офіс інтелектуальної власності.

Документ видали збірці зображень «Великодні листівки», де були використані зображення, згенеровані ШІ. Упорядницею збірки є Маргарита Бойко.

Наголошується, що українське законодавство наділяє авторсько-правовою охороною тільки ті зображення, які створила людина. Якщо зображення створені лише за допомогою штучного інтелекту, то авторське право не виникає. Водночас закон «Про авторське право і суміжні права» дає можливість визначити права sui generis на такі зображення.

Крім того, ІР офіс видав свідоцтва на дитячу книгу та збірку віршів, які проілюстровані ШІ-зображеннями. Це дитяча книга Анни Хорольської «Зачарована пригода Руфуса» та збірка Андрія Сітнікова «Вірші незакінченої війни».

«Нині генеративний штучний інтелект стає помічником при створенні ілюстрацій для різного роду творів. При цьому авторсько-правова охорона поширюється лише на ту частину, яка створена людиною», — наголосила заступниця директора ІР офісу Любов Майданик.

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