Під Києвом у заміському комплексі відкрили стрільбу з балкону готелю

В одному із заміських комплексів Київщини відвідувач здійснив постріли з балкону готельного номеру.

У вівторок ввечері 24 вересня близько 18:00 до поліції надійшла інформація про невідомого чоловіка, який здійснив декілька пострілів з балкону в одному з комплексів відпочинку на Вишгородщині. Правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України затримали 36-річного мешканця столиці. На щасті, обійшлося без потерпілих. Про це повідомили у поліції області.

«В момент прибуття поліції він перебував з ознаками алкогольного сп’яніння», - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці вилучили зброю, яка скерують на проведення експертизи.

За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом грубого порушення громадського порядку згідно ч. 4 ст. 296 КК України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру.

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