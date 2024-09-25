Под Киевом в загородном комплексе открыли стрельбу с балкона гостиницы

В одном из загородных комплексов Киевщины посетитель произвел выстрелы с балкона гостиничного номера.

Во вторник вечером 24 сентября около 18:00 в полицию поступила информация о неизвестном мужчине, который произвел несколько выстрелов с балкона в одном из комплексов отдыха на Вышгородщине. Правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины задержали 36-летнего жителя столицы. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в полиции области.

«В момент прибытия полиции он находился с признаками алкогольного опьянения», - отмечается в сообщении.

Правоохранители изъяли оружие, которое направят на проведение экспертизы.

При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту грубого нарушения общественного порядка согласно ч. 4 ст. 296 УК Украины. В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия. Решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении.

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