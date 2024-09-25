Украина сможет создать условия для контрнаступлений в следующем году: обозреватель The Washington Post озвучил условия

Партнеры должны показать, что они не поколеблется в своей поддержке, отмечает обозреватель.

Источник фото: president.gov.ua

С большей поддержкой партнеров, большим вниманием к мобилизации, расширением оборонной промышленности и строительством укреплений Украина не только сможет продолжать удерживать свои позиции, но даже может создать возможности в 2025 году для дальнейших контрнаступлений. Такое мнение в своей колонке высказал обозреватель The Washington Post Макс Бут – старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. Финалист Пулитцеровской премии, автор последнего бестселлера New York Times «Рейган: его жизнь и легенда».

«Впереди тяжелые месяцы, пока Украина постарается удержать свои линии фронта и восстановить свою разрушенную энергетическую инфраструктуру. Запад должен показать, что он не поколеблется в своей поддержке. Украинцы, несущие основное бремя этого ужасного конфликта, точно не колеблются», - отметил автор, комментируя визит Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Обозреватель отмечает, что кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис была решительной сторонницей Украины и теперь немного опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в опросах, поэтому, считает Макс Бут, в случае выигрыша в ноябре это может подтолкнуть путина к серьезным переговорам по прекращению войны.

Как писала «Судебно-юридическая газета», кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис опережает своего оппонента-республиканца Дональда Трампа на 5 пунктов, согласно опросу NBC News. За шесть недель до выборов Гаррис получает поддержку 49% зарегистрированных избирателей, тогда как Трамп – 44%.

Отметим, что Владимир Зеленский в Совбезе ООН подчеркнул необходимость второго Саммита мира, чтобы положить конец войне.

В то же время Президент подчеркнул, что Украина имеет доказательства о намерениях рф ударить по трем АЭС накануне зимы.

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