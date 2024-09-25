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Україна зможе створити умови для контрнаступів у наступному році: оглядач The Washington Post озвучив умови

09:43, 25 вересня 2024
Якщо Україна приділить більше уваги до мобілізації, а партнери надаватиме більше зброї, то Україна може створити умови у 2025 році для контрнаступу.
Україна зможе створити умови для контрнаступів у наступному році: оглядач The Washington Post озвучив умови
Джерело фото: president.gov.ua
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З більшою підтримкою партнерів, більшою увагою до мобілізації, розширенням оборонної промисловості та будівництвом укріплень Україна не тільки зможе продовжувати утримувати свої позиції, а й навіть може створити можливості у 2025 році для подальших контрнаступів. Таку думку у своїй колонці висловив оглядач The Washington Post Макс Бут – старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин. Фіналіст Пулітцерівської премії, автор останнього бестселера New York Times «Рейган: його життя та легенда».

«Попереду важкі місяці, поки Україна намагатиметься утримати свої лінії фронту та відновити свою зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід повинен показати, що він не похитнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть основний тягар цього жахливого конфлікту, точно не вагаються», - зазначив автор, коментуючи візит Президента України Володимира Зеленського до США.

Огладач зазначає, що кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс була рішучою прихильницею України і тепер трохи випереджає кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа в опитуваннях, відтак, вважає Макс Бут, у разі її виграшу в листопаді, це може підштовхнути путіна до серйозних переговорів щодо припинення війни.

Як писала «Судово-юридична газета», кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає свого опонента-республіканця Дональда Трампа на 5 пунктів, згідно з опитуванням NBC News. За шість тижнів до виборів Гарріс отримує підтримку 49% зареєстрованих виборців, тоді як Трамп — 44%.

Зазначимо, що Володимир Зеленський у Радбезі ООН наголосив на необхідності другого Саміту миру, щоб покласти край війні

Водночас Президент наголосив, що Україна має докази про наміри рф вдарити по трьох АЕС напередодні зими.

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