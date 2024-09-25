Україна зможе створити умови для контрнаступів у наступному році: оглядач The Washington Post озвучив умови

Якщо Україна приділить більше уваги до мобілізації, а партнери надаватиме більше зброї, то Україна може створити умови у 2025 році для контрнаступу.

Джерело фото: president.gov.ua

З більшою підтримкою партнерів, більшою увагою до мобілізації, розширенням оборонної промисловості та будівництвом укріплень Україна не тільки зможе продовжувати утримувати свої позиції, а й навіть може створити можливості у 2025 році для подальших контрнаступів. Таку думку у своїй колонці висловив оглядач The Washington Post Макс Бут – старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин. Фіналіст Пулітцерівської премії, автор останнього бестселера New York Times «Рейган: його життя та легенда».

«Попереду важкі місяці, поки Україна намагатиметься утримати свої лінії фронту та відновити свою зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід повинен показати, що він не похитнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть основний тягар цього жахливого конфлікту, точно не вагаються», - зазначив автор, коментуючи візит Президента України Володимира Зеленського до США.

Огладач зазначає, що кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс була рішучою прихильницею України і тепер трохи випереджає кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа в опитуваннях, відтак, вважає Макс Бут, у разі її виграшу в листопаді, це може підштовхнути путіна до серйозних переговорів щодо припинення війни.

Як писала «Судово-юридична газета», кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає свого опонента-республіканця Дональда Трампа на 5 пунктів, згідно з опитуванням NBC News. За шість тижнів до виборів Гарріс отримує підтримку 49% зареєстрованих виборців, тоді як Трамп — 44%.

Зазначимо, що Володимир Зеленський у Радбезі ООН наголосив на необхідності другого Саміту миру, щоб покласти край війні

Водночас Президент наголосив, що Україна має докази про наміри рф вдарити по трьох АЕС напередодні зими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.