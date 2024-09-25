Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Володимир Зеленський у Радбезі ООН наголосив на необхідності другого Саміту миру, щоб покласти край війні

09:14, 25 вересня 2024
Президент заявив, що війну не можна заспокоїти розмовами – необхідні дії.
Володимир Зеленський у Радбезі ООН наголосив на необхідності другого Саміту миру, щоб покласти край війні
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський зазначив, що одного дня в залі Ради Безпеки ООН неодмінно скажуть, що війна рф проти України завершена, вдже запрацював Статут ООН. І саме для цього потрібно підготувати другий Саміт миру, і запросити усіх, хто поважає Статут ООН, приєднатися.

Під час виступу на засіданні високого рівня Радбезу ООН Володимир Зеленський, зокрема, запросив до участі в Саміті миру Китай, Бразилію, раніше було запрошено Індію.

«Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що є все для досягнення справедливого миру: Формула миру, Статут ООН та необхідні для втілення сили і потрібна лише рішучість.

Президент зазначив, що путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам і росію можна лише примусити до миру.

«росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно – примусити росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН», - додав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що кожен пункт Формули миру ґрунтується на принципах, цілях та нормах Статуту ООН – на правах, які він гарантує країнам, і на резолюціях Генеральної Асамблеї, які вже підтримані більшістю країн.

Водночас Президент наголосив, що Україна має докази про наміри рф вдарити по трьох АЕС напередодні зими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

Зокрема, доповнено Порядок новими нормами, що визначають тривалість операційного дня для реєстрації податкових накладних чи розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та запроваджено механізм скасування реєстрації податкових накладних.

Микола Княжицький вважає, що у бюджеті 2025 року треба передбачити кошти на міністерство єдності і зв'язки з діаспорою

Депутат Микола Княжицький поцікавився в уряду, чому в проекті бюджету на 2025 рік немає коштів на міністерство єдності.

Якщо штраф за неявку за повісткою сплатить 100 тисяч громадян, це дасть до бюджету від 1,7 млрд до 2,55 млрд грн

Чи можна штрафами за неявку за повісткою до ТЦК поповнити бюджет.

Інформацію про стан здоров’я призовників і військовозобов’язаних будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг»

З інформації про результати медоглядів з метою визначення придатності призовників, військовозобов'язаних, резервістів фактично знімаються гарантії медичної таємниці – її автоматично передаватимуть до Реєстру «Оберіг».

З’їзд науковців-правників обрав двох членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та члена Ради прокурорів

Членами КДКП та Ради прокурорів обрано представників вищих навчальних закладів Києва та Харкова.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду