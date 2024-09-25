Володимир Зеленський у Радбезі ООН наголосив на необхідності другого Саміту миру, щоб покласти край війні

Президент заявив, що війну не можна заспокоїти розмовами – необхідні дії.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський зазначив, що одного дня в залі Ради Безпеки ООН неодмінно скажуть, що війна рф проти України завершена, вдже запрацював Статут ООН. І саме для цього потрібно підготувати другий Саміт миру, і запросити усіх, хто поважає Статут ООН, приєднатися.

Під час виступу на засіданні високого рівня Радбезу ООН Володимир Зеленський, зокрема, запросив до участі в Саміті миру Китай, Бразилію, раніше було запрошено Індію.

«Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що є все для досягнення справедливого миру: Формула миру, Статут ООН та необхідні для втілення сили і потрібна лише рішучість.

Президент зазначив, що путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам і росію можна лише примусити до миру.

«росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно – примусити росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН», - додав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що кожен пункт Формули миру ґрунтується на принципах, цілях та нормах Статуту ООН – на правах, які він гарантує країнам, і на резолюціях Генеральної Асамблеї, які вже підтримані більшістю країн.

Водночас Президент наголосив, що Україна має докази про наміри рф вдарити по трьох АЕС напередодні зими.

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