Владимир Зеленский в Совбезе ООН отметил необходимость второго Саммита мира, чтобы положить конец войне

Президент заявил, что войну нельзя успокоить разговорами – необходимые действия.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отметил, что однажды в зале Совета Безопасности ООН непременно скажут, что война рф против Украины завершена, ведь заработал Статут ООН. И именно для этого нужно подготовить второй Саммит мира и пригласить всех, кто уважает Статут ООН, присоединиться.

Во время выступления на заседании высокого уровня Совбеза ООН Владимир Зеленский, в частности, пригласил к участию в Саммите мира Китай, Бразилию, ранее была приглашена Индия.

«Мы приглашаем Китай. Мы приглашаем Бразилию. Я уже пригласил Индию. Мы работаем со странами Африки, всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира», – сказал Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что есть все для достижения справедливого мира: Формула мира, Устав ООН и необходимые для воплощения силы и нужна только решительность.

Президент отметил, что путин нарушил так много международных норм и правил, что он не остановится сам и россию можно только принудить к миру.

«россию можно только принудить к миру. И именно это нужно – заставить россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителю Статута ООН», - добавил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый пункт Формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Статута ООН – на правах, которые он гарантирует странам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые уже поддержаны большинством стран.

В то же время Президент подчеркнул, что Украина имеет доказательства о намерениях рф ударить по трем АЭС накануне зимы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.