Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Владимир Зеленский в Совбезе ООН отметил необходимость второго Саммита мира, чтобы положить конец войне

09:14, 25 сентября 2024
Президент заявил, что войну нельзя успокоить разговорами – необходимые действия.
Владимир Зеленский в Совбезе ООН отметил необходимость второго Саммита мира, чтобы положить конец войне
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский отметил, что однажды в зале Совета Безопасности ООН непременно скажут, что война рф против Украины завершена, ведь заработал Статут ООН. И именно для этого нужно подготовить второй Саммит мира и пригласить всех, кто уважает Статут ООН, присоединиться.

Во время выступления на заседании высокого уровня Совбеза ООН Владимир Зеленский, в частности, пригласил к участию в Саммите мира Китай, Бразилию, ранее была приглашена Индия.

«Мы приглашаем Китай. Мы приглашаем Бразилию. Я уже пригласил Индию. Мы работаем со странами Африки, всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира», – сказал Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что есть все для достижения справедливого мира: Формула мира, Устав ООН и необходимые для воплощения силы и нужна только решительность.

Президент отметил, что путин нарушил так много международных норм и правил, что он не остановится сам и россию можно только принудить к миру.

«россию можно только принудить к миру. И именно это нужно – заставить россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителю Статута ООН», - добавил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый пункт Формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Статута ООН – на правах, которые он гарантирует странам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые уже поддержаны большинством стран.

В то же время Президент подчеркнул, что Украина имеет доказательства о намерениях рф ударить по трем АЭС накануне зимы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в Порядок ведения Единого реестра налоговых накладных

В частности, дополнен Порядок новыми нормами, определяющими продолжительность операционного дня для регистрации налоговых накладных или расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, и введен механизм отмены регистрации налоговых накладных.

Николай Княжицкий считает, что в бюджете 2025 нужно предусмотреть средства на министерство единства и связи с диаспорой

Депутат Николай Княжицкий поинтересовался у правительства, почему в проекте бюджета на 2025 год нет средств на министерство единства.

Если штраф за неявку по повестке заплатит 100 тысяч граждан, это даст в бюджет от 1,7 млрд до 2,55 млрд грн

Можно ли штрафами за неявку по повестке в ТЦК пополнить бюджет.

Информацию о состоянии здоровья призывников и военнообязанных будут автоматически вносить в Реестр «Оберег»

С информации о результатах медосмотров с целью определения годности призывников, военнообязанных, резервистов фактически снимаются гарантии врачебной тайны – ее будут автоматически передавать в Реестр «Оберег».

Съезд ученых-правоведов избрал двух членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и члена Совета прокуроров

Членами КДКП и Совета прокуроров избраны представители высших учебных заведений Киева и Харькова.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду