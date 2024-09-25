У Украины есть доказательства о намерениях рф ударить по трем АЭС накануне зимы – Президент

Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся атаковать наши атомные электростанции.

Источник фото: president.gov.ua

Во время заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что россияне готовятся атаковать наши атомные электростанции. По словам Главы государства, речь идет о трех АЭС и у Украины есть информация и доказательства этого.

«Сейчас, с приближением третьей зимы этой войны, россия снова пытается уничтожить нашу энергетику, и этой осенью они действуют еще более цинично. Они готовятся атаковать наши атомные электростанции, три из них, у нас есть эта информация и есть доказательства этого», - подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский во время выступления в зале подчеркнул, что если россия готова зайти так далеко, это означает, что «ничего из того, что вы цените, для москвы не имеет значения».

«Этот вид российского цинизма будет продолжать наносить удары, если ему дадут хоть какое-то место в мире», - добавил он.

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