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Президент Зеленский встретится с Джо Байденом 25 и 26 сентября

10:35, 25 сентября 2024
Лидеры проведут развернутую встречу в четверг, 26 сентября.
Президент Зеленский встретится с Джо Байденом 25 и 26 сентября
Источник фото: Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский проведет краткую встречу с президентом США Джо Байденом в среду, 25 сентября. Более развернутая встреча состоится в четверг, 26 сентября.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

«Будет завтра встреча у президента с президентом США, короткая встреча на полях ООН и уже развернутая встреча будет после завтра, 26 числа», - сказал Никифоров 24 сентабря.

Как пишет Укринформ, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что на встрече в Белом доме лидеры Украины и США обсудят нынешнюю ситуацию на поле боя, готовность Америки поддерживать Украину и дальше, а также План победы.

«Я ожидаю, что лидеры обсудят состояние войны, последние события на поле боя, а также решительную поддержку Соединенными Штатами Украины и ее защиты от российской агрессии», - отметила представительница Белого дома.

Также она отметила, что Байден «ожидает услышать от Президента Зеленского стратегическое планирование на ближайшие месяцы».

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