Президент Зеленский обсудил свободу судоходства в Черном море с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой Глава Украины уделил особое внимание активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также привлечению Турции и турецких компаний к восстановлению Украины.
Лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, отметив важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущую роль Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности.
Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.