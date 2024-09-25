Практика судов
  1. В Украине

Президент Зеленский обсудил свободу судоходства в Черном море с Эрдоганом

15:05, 25 сентября 2024
Стороны обсудили имплементацию Формулы мира с особым упором на обеспечении свободы судоходства в Черном море и лидерской роли Турции в соответствующем пункте Формулы.
Президент Зеленский обсудил свободу судоходства в Черном море с Эрдоганом
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой Глава Украины уделил особое внимание активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также привлечению Турции и турецких компаний к восстановлению Украины.

Лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, отметив важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущую роль Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководство Нацагентства по вопросам государственной службы получило 227 тысяч грн зарплаты за август, а Пенсионного фонда – 165 тысяч грн

Руководство НАГС получило в августе 2024 года 227 тысяч грн, Нацкомиссии по государственному регулированию энергетики – 223 тысяч грн, Национальной сервисной службы – 216 тысяч грн – данные Минфина.

Заявление на отсрочку подается только лично, не по электронной почте и не через адвоката – Полтавский областной ТЦК

В Полтавском областном ТЦК напомнили, что наличие права на отсрочку не означает отсрочки, поэтому нужно подать заявления лично.

Волынский ТЦК после скандала с доступом адвокатов решил создать места для общения адвокатов и военнообязанных

По аналогу с СИЗО в Волынском ОТЦК создадут специальные места для общения адвокатов и военнообязанных.

Сотрудники секретной службы США получили сообщение о подозрительном лице с дальномером за 27 минут до стрельбы на митинге Дональда Трампа – отчет Сената

Расследование Сената выявило огромные ошибки Секретной службы на митинге Дональда Трампа, где его попытались убить – промежуточный отчет Сената.

Директиву о запрете мобилизации до 25 лет публиковать не будут – командование Сухопутных войск ВСУ

Директива получила гриф «для служебного пользования», поэтому непонятно, на что ссылаться гражданам при попытках мобилизации ТЦК мужчин до 25 лет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду