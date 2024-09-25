Президент Зеленский обсудил свободу судоходства в Черном море с Эрдоганом

Стороны обсудили имплементацию Формулы мира с особым упором на обеспечении свободы судоходства в Черном море и лидерской роли Турции в соответствующем пункте Формулы.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой Глава Украины уделил особое внимание активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также привлечению Турции и турецких компаний к восстановлению Украины.

Лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, отметив важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущую роль Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.