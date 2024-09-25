Президент Зеленський обговорив свободу судноплавства в Чорному морі з Ердоганом

Сторони обговорили імплементацію Формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерській ролі Туреччини у відповідному пункті Формули.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої Глава України приділив особливу увагу активізації двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також залученню Туреччини й турецьких компаній до відбудови України.

Лідери детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський запросив Реджепа Таїпа Ердогана відвідати Україну з візитом.

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