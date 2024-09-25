Президент Зеленський зустрінеться з Джо Байденом 25 та 26 вересня

Лідери проведуть розгорнуту зустріч у четвер, 26 вересня.

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Президент України Володимир Зеленський проведе коротку зустріч із президентом США Джо Байденом у середу, 25 вересня. Більш розгорнута зустріч відбудеться у четвер, 26 вересня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров.

«Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН і вже розгорнута зустріч велика буде після завтра, 26 числа», - сказав Никифоров 24 вересня.

Як пише Укрінформ, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр розповіла, що на зустрічі в Білому домі лідери України і США обговорять нинішню ситуацію на полі бою, готовність Америки підтримувати Україну й далі, а також План перемоги.

«Я очікую, що лідери обговорять стан війни, останні події на полі бою, а також рішучу підтримку Сполученими Штатами України та її захисту від російської агресії», - зазначила представниця Білого дому.

Також вона зазначила, що Байден «очікує почути від Президента Зеленського стратегічне планування на найближчі місяці».

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