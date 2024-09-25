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Україна має докази про наміри рф вдарити по трьох АЕС напередодні зими – Президент

08:57, 25 вересня 2024
Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються атакувати наші атомні електростанції.
Україна має докази про наміри рф вдарити по трьох АЕС напередодні зими – Президент
Джерело фото: president.gov.ua
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Під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що росіяни готуються атакувати наші атомні електростанції. За словами Глави держави, мова йде про три АЕС і Україна має інформацію і докази цього.

«Зараз, із наближенням третьої зими цієї війни, росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них, ми маємо цю інформацію і маємо докази цього», - наголосив Президент.

Володимир Зеленський під час виступу в залі наголосив, що якщо росія готова зайти так далеко, це означає, що «нічого з того, що ви цінуєте, для москви не має значення».

«Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі», - додав він.

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