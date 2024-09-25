Боррель заявив, що підтримка України ЄС продовжиться, незалежно від того, що робитимуть США

Напередодні Дональд Трамп заявив, що в разі переобрання він «виведе Сполучені Штати з війни».

Джерело фото: Рolitico та REUTERS/Brian Snyder

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримуватиме Україну в опорі російській агресії, незалежно від того, що робитимуть США. Про це він сказав після завершення Радбезу ООН, пише «Європейська правда».

Напередодні кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америка «застрягла» у війні рф проти України, й тільки його перемога дозволить їй «вийти» звідти.

Про підтримку Боррель заявив у відповів на питання щодо можливого повернення Трампа до Білого дому і його плану завершити війну.

«Я почекаю, поки він знову сидітиме у Білому домі, щоб розглянути його пропозиції», – сказав Голова європейської дипломатії.

Боррель наголосив, що Трамп на даний момент – просто кандидат.

«Я не знаю, що робитимуть чи не робитимуть американці, США, новий президент... Але досі підтримка Європейського Союзу, військова, цивільна, економічна, фінансова, гуманітарна, – більша, ніж від США. Понад 100 мільярдів євро – це рахунок, який ми сплатили, з них 45 на військову підтримку. Звісно, це менше ніж США, але це теж важлива цифра.

Моє повідомлення чітке: поки українці бажають чинити опір, ми повинні їх підтримувати. Інакше ми припустимося історичної помилки», – заявив Боррель.

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