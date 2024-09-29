У Раді вважають, що США скасують обмеження для України на удари по території рф далекобійною зброєю, ймовірно, після виборів

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв вказав, що рішення США про скасування обмежень для України на удари по росії далекобійними ракетами все ще «на столі».

Сполучені Штати Америки, ймовірно, можуть ухвалити рішення про скасування обмежень для України на удари по території рф далекобійним озброєнням після виборів президента США. Про це заявив заступник голови Комітету Ради з питань національної безпеки й оборони Ради Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

За його словами, у США «подавали сигнали» щодо такого дозволу, однак під час візиту Президента України Володимира Зеленського цього не сталося.

«Все одно цей дозвіл все ще «на столі». Тобто його не відкидають як взагалі неприйнятний. Чому буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів — досить ймовірно», — додав нардеп.

Він зазначив, що на рішення США могли вплинути багато чинників, зокрема, й нещодавня інформація про співпрацю рф з Іраном.

Раніше повідомлялося, що тривала відмова США від ударів далекобійними ракетами вглиб рф посилила суперечки між союзниками.

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