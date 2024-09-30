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На Сумщині судитимуть чоловіка, який організував схему ухилення від мобілізації

09:18, 30 вересня 2024
Окрім організації оборудок для ухилянтів обвинувачений ще займався незаконною реалізацією зброї та боєприпасів.
На Сумщині судитимуть чоловіка, який організував схему ухилення від мобілізації
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На Сумщині судитимуть жителя м. Білопілля, який організував схему незаконного переправлення ухилянтів через держкордон, підбурював до надання неправомірної вигоди та торгував вогнепальною зброєю і бойовими припасами. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Встановлено, що діючи у змові зі службовими особами низки установ, обвинувачений влаштовував військовослужбовців або військовозобов’язаних в медичні заклади Дніпропетровської області.

«Після нібито лікування пацієнти отримували виписки із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності у них серйозних захворювань. У подальшому це було підставою для визнання осіб непридатними до військової служби, відтак ухилянти отримували можливість виїжджати за межі України», — зазначили у прокуратурі.

Такі послуги обвинувачений оцінював у 9 тисяч доларів. Частину залишав собі, а решту розподіляв між своїми спільниками.

Окрім організації оборудок для ухилянтів обвинувачений ще займався незаконною реалізацією зброї та боєприпасів. У рамках кримінального провадження задокументовано факт продажу підозрюваним за 1200 доларів автомата Калашникова з 1 магазином до нього та 30 набоями.

Також викрито трьох спільників обвинуваченого – медичних працівників із м. Дніпра, які за неправомірну вигоду сприяли незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон, готуючи відповідні медичні документи.

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