На Сумщині судитимуть чоловіка, який організував схему ухилення від мобілізації

На Сумщині судитимуть жителя м. Білопілля, який організував схему незаконного переправлення ухилянтів через держкордон, підбурював до надання неправомірної вигоди та торгував вогнепальною зброєю і бойовими припасами. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Встановлено, що діючи у змові зі службовими особами низки установ, обвинувачений влаштовував військовослужбовців або військовозобов’язаних в медичні заклади Дніпропетровської області.
«Після нібито лікування пацієнти отримували виписки із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності у них серйозних захворювань. У подальшому це було підставою для визнання осіб непридатними до військової служби, відтак ухилянти отримували можливість виїжджати за межі України», — зазначили у прокуратурі.
Такі послуги обвинувачений оцінював у 9 тисяч доларів. Частину залишав собі, а решту розподіляв між своїми спільниками.
Окрім організації оборудок для ухилянтів обвинувачений ще займався незаконною реалізацією зброї та боєприпасів. У рамках кримінального провадження задокументовано факт продажу підозрюваним за 1200 доларів автомата Калашникова з 1 магазином до нього та 30 набоями.
Також викрито трьох спільників обвинуваченого – медичних працівників із м. Дніпра, які за неправомірну вигоду сприяли незаконному переправленню військовозобов’язаних через кордон, готуючи відповідні медичні документи.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.