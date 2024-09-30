В Сумской области будут судить мужчину, который организовал схему уклонения от мобилизации

Кроме организации сделок для уклоняющихся, обвиняемый еще занимался незаконной реализацией оружия и боеприпасов.

На Сумщине будут судить жителя г. Белополья, который организовал схему незаконной переправки уклонистов через госграницу, подстрекал к предоставлению неправомерной выгоды и торговал огнестрельным оружием и боевыми припасами. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Установлено, что действуя в сговоре с должностными лицами ряда учреждений, обвиняемый устраивал военнослужащих или военнообязанных в медицинские учреждения Днепропетровской области.

«После якобы лечения пациенты получали выписки с заведомо ложными сведениями о наличии у них серьезных заболеваний. В дальнейшем это было основанием для признания лиц непригодными к военной службе, поэтому уклонисты получали возможность выезжать за пределы Украины», — отметили в прокуратуре.

Такие услуги обвиняемый оценивал в 9 тысяч долларов. Часть оставлял себе, а остальные распределял между своими сообщниками.

Кроме организации сделок для уклоняющихся, обвиняемый еще занимался незаконной реализацией оружия и боеприпасов. В рамках уголовного производства задокументирован факт продажи подозреваемым за 1200 долларов автомата Калашникова с 1 магазином к нему и 30 патронами.

Также разоблачены три сообщника обвиняемого – медицинские работники из г. Днепра, которые за неправомерную выгоду способствовали незаконной переправке военнообязанных через границу, готовя соответствующие медицинские документы.

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