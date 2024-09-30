Как исправить ошибки в налоговой декларации по экологическому налогу

Стало известно, как в налоговой декларации экологического налога с отметкой «уточняющая» исправить показатели ранее поданной декларации, в которой были обнаружены ошибки.

Государственная налоговая служба объяснила, как в налоговой декларации экологического налога с отметкой «уточняющая» исправляются показатели ранее поданной декларации, в которой обнаружены ошибки.

Так, за каждый налоговый период, в котором обнаружены ошибки, представляются отдельные налоговые декларации экологического налога с отметкой «уточняющая». Декларация с отметкой «уточняющая» представляется вместе с теми приложениями, в которых обнаружены ошибки, и в связи с этим уточняются налоговые обязательства по соответствующему виду объекта и/или приложения по объектам налогообложения, которые не были представлены вместе с отчетной Декларацией.

В Декларации и приложении к ней заполняются все строки всех разделов с учетом примечаний.

В частности, в уточняющей Декларации и приложении(ах) к ней в строках 1.1 и 1.2 отчетный (налоговый) период и уточняемый отчетный (налоговый) период заполняются одинаковыми значениями, соответствующими отчетному (налоговому) периоду, который уточняется: квартал – І , II, III, IV и год.

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