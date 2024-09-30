Як виправити помилки в податковій декларації з екологічного податку

Стало відомо, як в податковій декларації екологічного податку з позначкою «уточнююча» виправити показники раніше поданої декларації, в якій виявили помилки.

Державна податкова служба пояснила, як в податковій декларації екологічного податку з позначкою «уточнююча» виправляються показники раніше поданої декларації, в якій виявлено помилки.

Так, за кожний податковий період, в якому виявлені помилки, подаються окремі податкові декларації екологічного податку з позначкою «уточнююча». Декларація з позначкою «уточнююча» подається разом з тими додатками, в яких виявлені помилки, та у зв’язку з цим уточнюються податкові зобов’язання за відповідним видом об’єкта та/або додатки за об’єктами оподаткування, які не були подані разом зі звітною Декларацію.

У Декларації та додатку(ах) до неї заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток.

Зокрема, в уточнюючій Декларації та додатку(ах) до неї у рядках 1.1 та 1.2 звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.