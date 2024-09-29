Україна-Венесуела – де дивитися матч футзального чемпіонату світу 2024

Українська футзальна збірна зіграє з венесуельською в Ташкенті.

Джерело фото: UAZMI

Футзальна збірна України зустрінеться з національною командою Венесуели в чвертьфіналі чемпіонату світу-2024. Матч відбудеться 29 вересня в Ташкенті на «Хумо Арені» і розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Поєдинок буде доступний для трансляції на телеканалі «Суспільне», а також ви зможете стежити за текстовим онлайном на сайті Чемпіон. Матч транслюватимуть регіональні канали «Суспільного» та «Суспільне Спорт» у цифровому мовленні Т2, а також на однойменній онлайн-платформі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.