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Україна-Венесуела – де дивитися матч футзального чемпіонату світу 2024

15:19, 29 вересня 2024
Українська футзальна збірна зіграє з венесуельською в Ташкенті.
Україна-Венесуела – де дивитися матч футзального чемпіонату світу 2024
Джерело фото: UAZMI
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Футзальна збірна України зустрінеться з національною командою Венесуели в чвертьфіналі чемпіонату світу-2024. Матч відбудеться 29 вересня в Ташкенті на «Хумо Арені» і розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Поєдинок буде доступний для трансляції на телеканалі «Суспільне», а також ви зможете стежити за текстовим онлайном на сайті Чемпіон. Матч транслюватимуть регіональні канали «Суспільного» та «Суспільне Спорт» у цифровому мовленні Т2, а також на однойменній онлайн-платформі.

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