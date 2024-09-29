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На Львівщині суд призначив військовозобовʼязаному три роки позбавлення волі за ухилення від призову

21:26, 29 вересня 2024
Суд покарав чоловіка, який пройшов ВЛК, отримав бойову повістку, однак за викликом не прийшов у військову частину на відправку.
На Львівщині суд призначив військовозобовʼязаному три роки позбавлення волі за ухилення від призову
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На Львівщині суд покарав чоловіка, який пройшов ВЛК, отримав бойову повістку, однак за викликом не прийшов у військову частину на відправку. Вирок у справі № 458/21/24 виніс Турківський районний суд Львівської області.

Як зазначається в матеріалах справи, уродженець Луганської області у листопаді 2023 року отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до військової служби. Йому видали повістку на відправку на 20 листопада, однак цього дня він у військову частину не прибув.

У суді чоловік свою провину визнав і пояснив, що не прийшов за повісткою на виклик, оскільки вирішив не іти проходити військову службу.

Враховуючи обставини справи, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову за ст. 336 ККУ та призначив 3 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

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