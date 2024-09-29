Колишній керівник логістичної компанії організував схему нелегальної переправи українців через систему «Шлях»

Прикордонники ліквідували канал нелегальної переправи осіб через кордон в Одеській області.

Джерело фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомила про ліквідацію каналу переправлення осіб через кордон за системою «Шлях» в Одеській області. Організатором схеми виявився колишній керівник логістичної кампанії, який за хабарі вносив до інформаційної системи неправдиві дані про чоловіків-водіїв.

Внаслідок його дій кордон перетнули щонайменше семеро українців, і лише в одному напрямку. Під час обшуків правоохоронці зібрали достатню кількість доказів, на підставі яких суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 1,8 мільйона гривень.

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