Вартість підписки на ChatGPT значно зросте — що слід знати користувачам

Підвищення буде поступовим, його розтягнуть на наступні 5 років.

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, планує значно збільшити вартість підписки на ШІ-чатбот. Підвищення буде поступовим, його розтягнуть на наступні 5 років. Про це повідомляє The New York Times.

Так, до кінця поточного року ціна збільшиться з $20 до $22 на місяць, а до 2029 року досягне вже $44.

За даними видання, наразі доходи OpenAI значно поступаються витратам.

Наприклад, за весь 2024 рік компанія має намір заробити $3.7 мільярда, але її збитки очікуються на рівні $8.7 мільярда, головним чином через витрати на зарплати та інфраструктуру.

Основне зростання OpenAI забезпечено популярністю ChatGPT – станом на червень чат-ботом користувалося близько 350 млн осіб, що в 3,5 раза більше, ніж у березні.

Компанія також зазначає, що близько 10 мільйонів користувачів платять за підписку ChatGPT, і компанія планує поступово збільшувати її вартість, щоб підтримувати зростання доходів.

OpenAI також планує до 2025 року завершити перехід від некомерційної до комерційної моделі, що дасть змогу інвесторам отримувати вищий прибуток, зробивши компанію привабливішою для нових спонсорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.