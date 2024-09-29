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Вартість підписки на ChatGPT значно зросте — що слід знати користувачам

18:27, 29 вересня 2024
Підвищення буде поступовим, його розтягнуть на наступні 5 років.
Вартість підписки на ChatGPT значно зросте — що слід знати користувачам
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Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, планує значно збільшити вартість підписки на ШІ-чатбот. Підвищення буде поступовим, його розтягнуть на наступні 5 років. Про це повідомляє The New York Times.

Так, до кінця поточного року ціна збільшиться з $20 до $22 на місяць, а до 2029 року досягне вже $44.

За даними видання, наразі доходи OpenAI значно поступаються витратам.

Наприклад, за весь 2024 рік компанія має намір заробити $3.7 мільярда, але її збитки очікуються на рівні $8.7 мільярда, головним чином через витрати на зарплати та інфраструктуру.

Основне зростання OpenAI забезпечено популярністю ChatGPT – станом на червень чат-ботом користувалося близько 350 млн осіб, що в 3,5 раза більше, ніж у березні.

Компанія також зазначає, що близько 10 мільйонів користувачів платять за підписку ChatGPT, і компанія планує поступово збільшувати її вартість, щоб підтримувати зростання доходів.

OpenAI також планує до 2025 року завершити перехід від некомерційної до комерційної моделі, що дасть змогу інвесторам отримувати вищий прибуток, зробивши компанію привабливішою для нових спонсорів.

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