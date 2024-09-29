Митники виявили в рейсовому автобусі незадекларовані iPhone та іншу техніку на 3 млн гривень

На пункті пропуску «Краківець-Корчова» затримали автобус з незадекларованим товаром на 3 мільйони гривень.

Джерело фото: UkraineCustoms

На пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники затримали рейсовий автобус «Кельн-Херсон», в якому виявили значну кількість незадекларованих товарів. За інформацією Державної митної служби України, під час огляду багажного відділення були знайдені 23 iPhone 16 Pro, 17 планшетів Xiaomi, три iPad, а також косметичні засоби різних торгових марок.

Згідно з інформацією, митники склали адміністративний протокол відповідно до частини 2 статті 471 Митного кодексу України за недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон. Загальна орієнтовна вартість виявлених товарів становить майже 3 мільйони гривень.

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