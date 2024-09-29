Таможенники обнаружили в рейсовом автобусе незадекларированные iPhone и другую технику на 3 млн гривен

На пункте пропуска «Краковец-Корчева» задержали автобус с незадекларированным товаром на 3 миллиона гривен.

Источник фото: UkraineCustoms

На пункте пропуска «Краковец-Корчева» таможенники задержали рейсовый автобус «Кельн-Херсон», в котором обнаружили значительное количество незадекларированных товаров. По информации Государственной таможенной службы Украины, во время осмотра багажного отделения были найдены 23 iPhone 16 Pro, 17 планшетов Xiaomi, три iPad, а также косметические средства различных торговых марок.

Согласно информации, таможенники составили административный протокол в соответствии с частью 2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины за недекларирование товаров, которые перемещаются через таможенную границу. Общая ориентировочная стоимость выявленных товаров составляет почти 3 миллиона гривен.

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