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На Прикарпатье суд наказал баптиста, отказавшегося служить в армии с оружием в руках

17:51, 29 сентября 2024
За игнорирование повестки из-за отказа служить в армии с оружием в руках, прикарпатцу назначили год лишения свободы.
На Прикарпатье суд наказал баптиста, отказавшегося служить в армии с оружием в руках
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На Прикарпатье суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. За игнорирование повестки из-за отказа служить в армии с оружием в руках, прикарпатцу назначили год лишения свободы. Приговор по делу №352/856/24 вынес Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области.

Как отмечается в материалах дела, 20 июля 2023 года обвиняемый прошел ВВК, которая сочла его пригодным для прохождения военной службы. Мужчину получил боевую повестку, однако проигнорировал ее.

В суде мужчина признал свою вину и объяснил, что посоветовался дома с родителями и решил не следовать повестке, а в этот день пошел на работу. Отметил, что уклонился от призыва на военную службу, потому что на его содержании находятся родители и он не желает служить с оружием в руках, однако не прочь проходить альтернативную военную службу.

Родители в суде рассказали, что верующие Церкви Евангельских христиан-баптистов в селе Ганусовка и сын тоже исповедует эту религию. Суд учел две справки из храма от 7 декабря 2023 года и 18 сентября 2024 года, из которых известно, что мужчина стал верующим церкви христиан-баптистов с марта 2024 года. В справке также говорилось, что обвиняемый находится в списке лиц, готовых на поездку в прифронтовую зону для строительства фортификационных сооружений.

Однако суд отметил, что, несмотря на то, что обвиняемого, учитывая его религиозные убеждения, могли задействовать в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и т.п., он все равно проигнорировал боевую повестку, уклонившись от призыва.

Исследовав все материалы дела, суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил ему год заключения. На приговор могут подать апелляцию.

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