В Бельгии раскритиковали Папу Римского за «консервативные» высказывания о женщинах

Папу Римского раскритиковали за высказывания о «дочерях, сестрах и матерях» в роли женщин в церкви.

Источник фото: fact-news.com.ua

Папу Римского Франциска раскритиковали в католическом университете в Бельгии из-за заявлений о роли женщины в церкви, которую он очертил как «дочь, сестру и мать». Эти комментарии прозвучали во время его речи в Левенском католическом университете, где он говорил о глобальных проблемах, в частности изменениях климата, а также отвечал на вопросы студентов и преподавателей относительно учения церкви о женщинах. Об этом пишет Guardian.

Вопросы касались исторической роли церкви в закреплении женского подчинения, неравенства в распределении труда и высокого уровня бедности среди женщин. Авторы письма к Папе указали, что церковь «на протяжении всей истории» делала женщин «невидимыми».

Франциск отметил, что итальянское слово для обозначения церкви - «chiesa» - является существительным женского рода. Он добавил, что «женщина в Божьем народе является дочерью, сестрой, матерью», подчеркивая важность женственности в контексте принятия, воспитания и преданности.

В ответ университет опубликовал заявление, в котором осудил высказывания Папы как «консервативные», «детерминистские» и «редуктивные». Студентка Валентайн Хендрикс выразила свое возмущение, заявив, что слова Франциска сводят женщин к роли кормилиц и матерей, от которой они стремятся освободиться.

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