У Бельгії розкритикували Папу Римського за «консервативні» висловлювання про жінок

Папу Римського розкритикували за висловлювання за «дочок, сестер та матерів» в ролі жінок у церкві.

Джерело фото: fact-news.com.ua

Папу Римського Франциска розкритикували в католицькому університеті в Бельгії через заяви про роль жінки в церкві, яку він окреслив як «дочку, сестру та матір». Ці коментарі прозвучали під час його промови в Левенському католицькому університеті, де він говорив про глобальні проблеми, зокрема зміни клімату, а також відповідав на запитання студентів і викладачів щодо вчення церкви про жінок. Про це пише Guardian.

Запитання стосувалися історичної ролі церкви в закріпленні жіночого підпорядкування, нерівності в розподілі праці та високого рівня бідності серед жінок. Автори листа до Папи вказали, що церква «протягом усієї історії» робила жінок «невидимими».

Франциск зазначив, що італійське слово для позначення церкви — «chiesa» — є іменником жіночого роду. Він додав, що «жінка в Божому народі є дочкою, сестрою, матір'ю», підкреслюючи важливість жіночності в контексті прийняття, плекання і відданості.

У відповідь університет опублікував заяву, в якій засудив висловлювання Папи як «консервативні», «детерміністські» і «редуктивні». Студентка Валентайн Гендрікс висловила своє обурення, заявивши, що слова Франциска зводять жінок до ролі годувальниць і матерів, від якої вони прагнуть звільнитися.

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