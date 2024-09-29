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Вчені створюватимуть штучні сонячні затемнення — навіщо це потрібно

17:15, 29 вересня 2024
Природні повні сонячні затемнення тривають недостатньо довго, щоб учені могли їх повністю дослідити.
Вчені створюватимуть штучні сонячні затемнення — навіщо це потрібно
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Європейське космічне агентство готується запустити космічну місію, яку розробили, щоб створювати штучні повні сонячні затемнення. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що буде запущено космічний корабель Proba-3 у рамках місії, яка включатиме політ пари супутників у тісній формі навколо Землі.

Вони будуть зʼєднані лазерами та датчиками світла — один зонд блокуватиме Сонце, яке видно з іншого корабля. Таким чином створюватимуть ефект сонячних затемнень до шести годин.

Вчені впевнені, що такі дослідження допоможуть вивчати Сонце та розуміти, як воно може впливати на збої в лініях електропередачі, супутниках GPS та інших технологіях.

Місія також стане орієнтиром для інших космічних польотів, які можуть трансформувати дослідження гравітаційних хвиль, екзопланет  і чорних дір.

Як відомо, місію планували понад 10 років. За цей час розробили серію датчиків, які будуть утримувати два супутники щільно, 144 метри одне від одного, з точністю менше міліметра, коли вони облітають Землю на відстані. Фактично, два супутники діятимуть як єдина обсерваторія довжиною 144 метри.

Природні повні сонячні затемнення відбуваються орієнтовно кожні два роки та тривають недостатньо довго, щоб учені могли їх повністю дослідити.

Тож під час декількох годинних штучно створених затемнень учені зможуть вивчати внутрішню корону Сонця. Вона цікавить дослідників через те, що її температура в рази більша, ніж на сонячній поверхні. Пояснивши це явище, вчені хочуть зрозуміти, як Сонце впливає на космічну погоду.

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