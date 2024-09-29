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У Держпраці пояснили, що повинна включати декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки

23:29, 29 вересня 2024
Для об’єкта підвищеної небезпеки, що експлуатується або ліквідується, подається інформація про заходи, що здійснюються, і про ті, що плануються.
У Держпраці пояснили, що повинна включати декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки
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Державна служба України з питань праці пояснила, що повинна включати декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки.

«Згідно з пунктом 5 Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956, декларація безпеки повинна включати:

результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;

оцінку готовності до експлуатації обєкта підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових обєктів;

перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;

відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.

Для обєкта підвищеної небезпеки, що експлуатується або ліквідується, подається інформація про заходи, що здійснюються, і про ті, що плануються.

Для обєкта підвищеної небезпеки, що будується або реконструюється, подається інформація про заходи, які передбачені проектною документацією та плануються до здійснення під час експлуатації.

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