На 70-му році життя пішов з життя зірка серіалу «Днів нашого життя» Дрейк Хогестін

Помер актор Дрейк Хогестін після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.

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На 70-му році життя пішов з життя актор Дрейк Хогестін, відомий за роллю Джона Блека в популярному телесеріалі «Дні нашого життя». Як повідомляє CNN, його родина підтвердила, що Хогестін помер після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.

«З важким серцем ми повідомляємо про смерть Дрейка Хогестіна. Йому кинули найважчий м'яч у його житті, коли поставили діагноз «рак підшлункової залози», але він прийняв виклик з неймовірною стійкістю й рішучістю», — йдеться у заяві сім'ї.

Уродженець штату Каліфорнія, Хогестін запам'ятався своїм талантом і відданістю роботі, про що свідчать його численні виступи на екрані. Він дебютував у «Днях нашого життя» у 1986 році і з'явився в більш ніж 4200 епізодах серіалу. За свою кар'єру актор отримав кілька престижних нагород, зокрема двічі премію Soap Opera Digest Award у номінації «Найгаряча чоловіча зірка» у 1994 та 1995 роках, а також нагороду за «Улюблену телевізійну пару» у 2005 році.

Хогестін залишив незабутній слід у серцях своїх шанувальників і колег, які пам’ятатимуть його як «найдивовижнішого чоловіка, батька й актора».

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