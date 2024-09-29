На 70-м году жизни ушел из жизни звезда сериала «Дней нашей жизни» Дрейк Хогестин

Умер актер Дрейк Хогестин после длительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Источник фото: Getty Images

На 70-м году жизни ушел из жизни актер Дрейк Хогестин, известный по роли Джона Блэка в популярном телесериале «Дни нашей жизни». Как сообщает CNN, его семья подтвердила, что Хогестин умер после длительной борьбы с раком поджелудочной железы.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти Дрейка Хогестина. Ему бросили самый тяжелый мяч в его жизни, когда поставили диагноз «рак поджелудочной железы», но он принял вызов с невероятной стойкостью и решимостью», - говорится в заявлении семьи.

Уроженец штата Калифорния, Хогестин запомнился своим талантом и преданностью работе, о чем свидетельствуют его многочисленные выступления на экране. Он дебютировал в «Днях нашей жизни» в 1986 году и появился в более чем 4200 эпизодах сериала. За свою карьеру актер получил несколько престижных наград, в том числе дважды премию Soap Opera Digest Award в номинации «Самая горячая мужская звезда» в 1994 и 1995 годах, а также награду за «Любимую телевизионную пару» в 2005 году.

Хогестин оставил неизгладимый след в сердцах своих поклонников и коллег, которые будут помнить его как «самого удивительного мужчину, отца и актера».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.