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В Хмельницкой области судили браконьера, который ловил сеткой рыбу на территории заповедника

22:58, 29 сентября 2024
Мужчина нанес государству ущерб на сумму около 244 тысяч гривен.
В Хмельницкой области судили браконьера, который ловил сеткой рыбу на территории заповедника
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В Хмельницкой области судом признан виновным 34-летний житель Каменец-Подольского района в незаконном занятии рыбным промыслом, что причинило существенный ущерб.

Он приговорен к 2 годам ограничения свободы, с установлением испытательного срока на один год, сообщили в прокуратуре.

В суде доказано, что в июне этого года, используя рыболовную сетку, мужчина незаконно выловил в нерестовый период более трех десятков рыб, среди которых и краснокнижные виды, на территории объекта природно-заповедного фонда НПП «Подольские Товтры».

Указанными действиями он нанес государству ущерб на сумму около 244 тыс. грн, которые по решению суда он вынужден возместить.

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