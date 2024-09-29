На Хмельниччині судили браконьєра, який сіткою ловив рибу на території заповідника

Чоловік завдав державі шкоду на суму близько 244 тисяч гривень.

На Хмельниччині судом визнано винним 34-річного жителя Кам’янець-Подільського району у незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду.

Його засуджено до 2 років обмеження волі, із встановленням іспитового строку на один рік, повідомили у прокуратурі.

У суді доведено, що у червні цього року, використовуючи риболовну сітку, чоловік незаконно виловив в нерестовий період понад три десятки рибин, серед яких і червонокнижні види, на території об’єкту природно-заповідного фонду НПП «Подільські Товтри».

Вказаними діями він завдав державі шкоду на суму близько 244 тис грн, які за рішенням суду він змушений відшкодувати.

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