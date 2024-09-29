У Держпраці пояснили особливості оплати роботи медичного працівника на умовах неповного робочого часу.

Державна служба з питань праці пояснила, як оплачується робота медичного працівника на умовах неповного робочого часу

У випадках, коли медпрацівнику буде встановлено неповний робочий день/тиждень або працівник не у повному обсязі виконуватиме затверджену норму тривалості робочого часу, оплата праці здійснюватиметься із встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» розміру пропорційно до відпрацьованого часу.

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