На Миколаївщині прокуратура вимагає повернути державі земельну ділянку лісового фонду, яка входить у межі пляжної зони

Прокуратура вважає, що сільська рада проводить махінації з землею.

Березанським районним судом Миколаївської області відкрито провадження за позовом Миколаївської окружної прокуратури про визнання незаконними і скасування рішень сільської ради, визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельної ділянки, скасування державної реєстрації земельної ділянки лісогосподарського призначення. Про це повідомляє обласна прокуратура.



Прокуратурою встановлено, що Коблівською сільською радою відведено у приватну власність громадянина земельну ділянку площею 0,12 га для ведення садівництва, що розташована в с. Коблеве Миколаївської області. В подальшому спірна земельна ділянка неодноразово відчужувалась на користь інших громадян.

Втім, земельна ділянка частково накладається на землі державного лісового фонду та входить в межі пляжної зони прибережної захисної смуги Чорного моря.

Оскільки законодавством передбачена пряма заборона перебування земель вказаної категорії у приватній власності, зазначене стало підставою для звернення прокурора до суду.

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