В Николаевской области прокуратура требует вернуть государству земельный участок лесного фонда, который входит в пределы пляжной зоны

Прокуратура считает, что сельский совет производит махинации с землей.

Березанским районным судом Николаевской области открыто производство по иску Николаевской окружной прокуратуры о признании незаконными и отмене решений сельского совета, признании недействительными договоров купли-продажи земельного участка, отмене государственной регистрации земельного участка лесохозяйственного назначения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуратурой установлено, что Кобливским сельским советом отведен в частную собственность гражданина земельный участок площадью 0,12 га для ведения садоводства, расположенного в с. Коблево Николаевской области. В дальнейшем спорный земельный участок неоднократно отчуждался в пользу других граждан.

Впрочем, земельный участок частично накладывается на земли государственного лесного фонда и входит в пределы пляжной зоны прибрежной защитной полосы Черного моря.

Поскольку законодательством предусмотрен прямой запрет на пребывание земель указанной категории в частной собственности, это стало основанием для обращения прокурора в суд.

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